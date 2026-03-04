B Тюменской области проверят систему оповещения населения

4 марта в Тюменской области проверят систему оповещения населения, жителей просят соблюдать спокойствие.
С 10:40 до 10:45 местного времени будет проводиться техническая проверка работоспособности системы оповещения населения.
Услышав сигнал "Внимание всем!" (звуки сирен и громкоговорящих устройств), необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение.
