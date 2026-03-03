97% крупных российских компаний уже внедрили ИИ либо планируют

Подавляющее большинство крупного российского бизнеса уже работает с искусственным интеллектом: 97% либо внедряют, либо планируют внедрение ИИ-решений. При этом только 26% из них имеют формализованную стратегию развития ИИ.

Такой разрыв между активностью и стратегической зрелостью станет ключевым вызовом для отечественного бизнеса. Об этом с отсылкой на результаты исследования Strategy Partners (дочерняя компания Сбера) заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

Мы наблюдаем характерный парадокс: компании массово экспериментируют с генеративной ИИ, но большинство остаётся на уровне фрагментарных пилотов. Так, 97% крупных российский компаний уже внедряют либо планируют внедрять ИИ, но только каждая четвёртая имеет стратегию развития этой технологии. Появление корпоративных платформ для создания ИИ-агентов, таких как GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес), меняет правила игры. Теперь бизнес получил инструмент, который позволяет перейти от экспериментов к системному внедрению: с контролем доступа, управлением агентами и работой внутри корпоративного контура. И все это возможно с выбором конфигурации ― локальной, облачной или гибридной ― для бизнеса любого масштаба.

В 2025 году российский рынок генеративного искусственного интеллекта (GenAI) продемонстрировал пятикратный рост. При этом в корпоративном сегменте формируется новый тренд — переход от чат-ботов и пилотных проектов к мультиагентным ИИ-системам, способным автономно решать бизнес-задачи.

79% крупных промышленных предприятий исключают использование в своих процессах публичных GenAI-сервисов из соображений безопасности данных. Это создаёт мощный спрос на защищённые корпоративные платформы, работающие в контуре компании.

Уже сейчас 50% промышленных компаний готовы к внедрению GenAI в производственные процессы, а 42% используют его в системах автоматизации. Компании, которые перешли к масштабному внедрению, фиксируют значимый эффект: до 20% роста выпуска продукции, до 20% повышения производительности и до 15% оптимизации ресурсов.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

Запрет публичных GenAI-сервисов при высоком спросе — это не барьер, а драйвер. Компании хотят использовать генеративный ИИ, но нуждаются в решениях, которые соответствуют требованиям 152-ФЗ и корпоративной политике безопасности. Для перехода от экспериментов к промышленной эксплуатации нужны не просто технологии, а стратегия, регулярный менеджмент и платформы внутри корпоративного контура. Для удовлетворения этого запроса наших клиентов мы представили GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес).

Национальная стратегия развития ИИ предусматривает вклад технологий искусственного интеллекта в ВВП России на уровне 11,2 трлн рублей до 2030 года. Для достижения этой цели критически важен переход от локальных экспериментов к масштабному корпоративному внедрению. Именно эту задачу решают платформы нового поколения для создания ИИ-агентов.