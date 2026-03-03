Доля неипотечных сделок с недвижимостью достигла рекордных 68%

По итогам 2025 года доля сделок с недвижимостью без ипотеки в сегменте многоквартирных домов выросла в России на 2 пп, достигнув 68% – максимального значения как минимум за последние пять лет. Такие данные следуют из совместного исследования ВТБ и экосистемы недвижимости М2. В 2026 году в случае дальнейшего смягчения политики ЦБ эксперты прогнозируют снижение показателя до 59%.

В прошлом году без привлечения ипотечных кредитов россияне заключили почти 2 млн сделок с недвижимостью. Это на 2% меньше, чем в 2024 году. При этом на рынке ипотеки количество сделок в годовом выражении сократилось существеннее – на 11%.

Пиковым месяцем, как и на рынке ипотеки, стал декабрь. В этот период зафиксировано максимальное среднедневное количество сделок за наличные – 9,5 тыс. В структуре неипотечных покупок лидируют квартиры – на них в прошлом году пришлось 3 из 4 сделок. Доля нежилых помещений составила 18%, машино-мест – 7%.

Средняя стоимость объекта на вторичном рынке по неипотечным сделкам сохранилась на уровне 2024 года – 6 млн рублей. На рынке новостроек этот показатель вырос за прошлый год на 37%, достигнув 6,1 млн рублей. Ключевая причина – изменение структуры спроса: россияне стали чаще приобретать без ипотеки квартиры, которые дороже апартаментов, кладовых или машино-мест. По данным Росреестра, доля квартир в общем объёме неипотечных покупок на первичном рынке увеличилась с 47% в 2024 году до 59% в 2025 году.