Конкурс актерской песни "Почти Бельканто" в Тюмени посвятили 150-летию Союза театральных деятелей России

В VIII Всероссийском фестивале-конкурс актерской песни "Почти Бельканто" приняли участие около ста актеров, театральных режиссеров, студентов из разных городов России.

Гран-при получили Ольга Горбатова, Роман Горбатов, Городской драматический театр, г. Нижневартовск. Первое место заняли театр "Манекен" (г. Челябинск) и Екатерина Титова, Челябинский государственный институт культуры. Второе место - квинтет, Екатеринбургский государственный театральный институт и Татьяна Фоминых, театр обско-угорских народов Солнце (г. Ханты-Мансийск). Третье место - малый ансамбль, Челябинский государственный институт культуры и Александра Пяткова, Екатеринбургский государственный театральный институт.

Председатель жюри - заслуженный артист России Владимир Миллер (Омск).

Фестиваль посвятили 150-летию Союза театральных деятелей России. Специальные призы регионального отделения СТД и жюри фестиваля получили озерское трио "Трое", заслуженная артистка РФ Елена Орлова, артисты из Екатеринбурга, Тобольска, Омска и Томска.

Организаторы - Тюменское концертно-театральное объединение и местное отделение Союза театральных деятелей РФ.