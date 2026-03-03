Умные остановки в Тюмени будут "раздавать" бесплатный Wi-Fi

В условиях слабого мобильного интернета в Тюмени возникли проблемы с оплатой платных парковок в центре города - бесплатный Wi-Fi на "умных" остановках, расположенных в зоне парковок, помогут водителям в решении этих проблем.

"В зоне платных парковок расположены 65 "умных" остановок, которые постепенно будут "раздавать" Wi-Fi для возможности использования приложений "Тюменские парковки" и "Тюменский транспорт". Запуск бесплатного Wi-Fi возможен без дополнительных финансовых вложений, поскольку легко интегрируется в уже существующие системы", - сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.