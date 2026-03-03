Умные остановки в Тюмени будут "раздавать" бесплатный Wi-Fi

16:01 03 марта 2026
В условиях слабого мобильного интернета в Тюмени возникли проблемы с оплатой платных парковок в центре города - бесплатный Wi-Fi на "умных" остановках, расположенных в зоне парковок, помогут водителям в решении этих проблем.  

"В зоне платных парковок расположены 65  "умных" остановок, которые постепенно будут  "раздавать"  Wi-Fi   для возможности  использования приложений "Тюменские парковки" и "Тюменский транспорт". Запуск бесплатного Wi-Fi возможен без дополнительных финансовых вложений, поскольку легко интегрируется в уже существующие системы", - сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев.

