Стартовал "Большой Северный конкурс" для детей и педагогов

В Год единства народов России открылся прием заявок на масштабный конкурс "Большой Северный конкурс". Проект, организаторами которого выступают департамент образования и науки ХМАО – Югры и Научно-образовательный союз "Родное слово", оператор проекта "Моя Югра. Край, в котором я живу", призван через творчество познакомить детей с историей, культурой и природой северных регионов страны. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте конкурсы.кр.рф до 5 апреля 2026 года.

Участникам — воспитанникам детских садов, ученикам 1–4 классов, а также их наставникам — предлагается создать работы в шести номинациях, отражающих суровую и мудрую красоту русского Севера, историю и современные реалии края. Ребята смогут изготовить поделки по мотивам народных легенд в номинации "Мудрый мир народного сказания", показать традиционный уклад жизни коренных народов – "Жизнь в ритме Севера" или спроектировать уникальные эко-города и пространства – "Мой край — лаборатория будущего". Для юных мультипликаторов открыта номинация "Север в движении: от поделки — к фильму", где героев и декорации нужно сделать своими руками. В седьмой номинации "Уроки любви к одной земле" педагоги представят методические разработки интерактивных занятий по краеведению.

Конкурс призван стать мостом между поколениями: дети могут работать индивидуально, в группах или целыми классами при поддержке до трех наставников – педагогов или родителей. В помощь участникам организаторы подготовили технологические карты, мастер-классы и инструкции по созданию мультфильмов, доступные на цифровых платформах и в соцсетях проекта.

Директор Департамента образования и науки ХМАО – Югры Алексей Дренин, подчеркнул значимость конкурса в контексте государственных задач по сохранению культурного наследия.

Председатель Научно-образовательного союза "Родное слово" Константин Деревянко:

Наш конкурс — это не просто создание макетов и мультфильмов, это погружение детей в эпос, легенды и историю Севера. Такие проекты позволяют через совместную творческую деятельность воспитывать гармонично развитую личность, укреплять духовно-нравственные ценности и показывать уникальное многообразие культуры России, которое и является фундаментом общенационального единства.

Прием работ уже начался. К участию приглашаются детские сады, школы и учреждения дополнительного образования всех регионов России. Итоги конкурса будут подведены в апреле компетентным жюри, куда войдут представители Департамента Образования и науки Югры, НОС "Родное слово" и общественные деятели округа.

Инновационная образовательная программа "Моя Югра. Край, в котором я живу" реализуется в округе с 2017 года. В 2026 году 85 тысяч детей пройдут обучение по этой программе, а за 8 лет более 300 тысяч детей региона познакомились с красотой, богатством и уникальностью родного края. Программа реализуется при поддержке Правительства ХМАО – Югры научно-образовательным союзом "Родное слово". Сайт проекта - югра.кр.рф.