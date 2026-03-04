Фура, грузовик и 4 легковых авто столкнулись на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Большегруз, 4 легковых автомобиля и машина КДМ, задействованная в очистке трассы столкнулись на 107-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском округе, движение на участке ограничено, предупреждает ГАИ ТО.

По предварительным данным, водитель "Фольксвагена" въехал в попутную дорожную машину КДМ, ехавшую в колонне дорожной технике при очистке трассы от снега. От удара легковой автомобиль зажало между КДМ и ограждением.

Далее в КДМ въехал автомобиль "Киа Риа", в него большегруз "МАЗ", из-за чего легковой автомобиль зажало между дорожной машиной и большегрузом. В "МАЗ" въехал автомобиль "Мазда".

Предварительно, в ДТП погибли трое пассажиров "Киа": водитель 47-ми, пассажиры 53-х и 54-х лет, предварительно, жители Алтайского края.

Ранения получили водитель и двое пассажиров "Фольксвагена". На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, специальные службы. Обстоятельства трагедии выясняются.