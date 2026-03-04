Сотрудница Тюменской таможни стала первой "Королевой правопорядка"

В Тюмени впервые провели конкурс "Королева правопорядка - 2026" среди работниц силовых ведомств Тюменской области, титул королевы жюри присудило советнику государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса, должностному лицу Тюменской таможни Ксении Нестеровой.

Мероприятие прошло в концертном зале Главного корпуса ТюмГУ. Участие в ярком событии приняли сотрудницы силовых структур региона: Областного управления МЧС России, УМВД России, УФСИН России, УФССП, Управление Росгвардии, ТИПК МВД России, Тюменской таможни.

На первом этапе участницы сдавали нормативы по физической и боевой подготовке, демонстрировали владение пневматической винтовкой. На финальном этапе претендентки на звание "королевы" выполняли творческое домашнее задание, дефилировали на сцене в ярких образах и костюмах, вальсировали, представляли визитные карточки.

Звание "Королева зрительских симпатий - 2026" получила старший лейтенант полиции, сотрудница ТИПК МВД России Маргарита Рязанова. Победительница в номинации "Королева стиля" - лейтенант внутренней службы ГУ МЧС России Анастасия Сущиц, пишут пресс-службы ведомств.

В составе жюри были спортсмены, общественники, представители различных учреждений, в этот вечер стояла непростая задача. Выбрать победительницу среди столь ярких и талантливых претенденток было делом не из легких. Оценка проводилась по многим критериям, учитывались не только внешняя привлекательность, но и профессиональные качества, творческий потенциал.