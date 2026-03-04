12 жителей Югры погибли в пожарах за два месяца

В Ханты-Мансийского автономном округе с начала 2026 года зарегистрировано 397 пожаров. Огонь унес жизни 12 человек, включая одного несовершеннолетнего ребенка, сообщили в ГУ МЧС округа.

Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений спасены 63 человека, из них 19 детей. Эвакуированы 682 человека.

Трагические случаи в феврале произошли в Пыть-Яхе, в СОТ "Витамин" в Сургуте - в обоих погибли по два человека, в том числе ребенок. В Нижневартовске 24 января в квартире многоэтажного жилого дома на улице Мира в огне погибла женщина.

В ГУ МЧС России по Югре напомнили, что нужно следить за исправностью электропроводки, не перегружать электросети одновременным включением мощных приборов, регулярно проверять состояние печного отопления и газового оборудования, не оставлять без присмотра топящиеся печи и детей. Установленные дома дымовые пожарные извещатели спасают.