Начался перевод 1,3 млн кредитов между банками

В России стартовал процесс масштабной передачи кредитов. В рамках интеграции ВТБ и Почта Банка под единое управление переходят 1,3 млн договоров. После цессии все условия для заемщиков сохраняются.

Член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер:

При переводе кредитных договоров Почта Банка особое внимание мы уделили сохранению "настроек", которые всегда в фокусе внимания заемщиков: комфортные платежи, привычный график, удобный формат для погашения. Все, что нужно сделать клиенту – открыть вовремя счет, и мы доставим его кредит в ВТБ без изменений в расписании.

В рамках интеграции ВТБ предоставил клиентам Почта Банка возможность дистанционного открытия счёта для погашения действующего кредита. Этот счет также можно использовать для доступа ко всем продуктам ВТБ. Его оформление займет несколько минут. В приложении нужно выбрать соответствующий баннер и нажать кнопку "Присоединиться", далее подписать документы в разделе персональных предложений и подтвердить операцию смс-кодом. Доступен и другой способ – посетить любое отделение. Интеграция Почта Банка с ВТБ началась в феврале 2025 года, её завершение планируется в мае 2026.