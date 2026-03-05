В Тюменской области сократилось число разбойных нападений и убийств

На мартовском заседании комитета областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели информацию о работе органов внутренних дел Тюменской области по итогам 2025 года. В ней освещена деятельность Управления МВД по Тюменской области, Управления Росгвардии региона и Тюменского линейного отдела полиции на транспорте.

Комментируя рассмотрение этого вопроса, председатель комитета Ирина Соколова сказала, что депутаты отметили положительные результаты в работе правоохранителей по выявлению и противодействию совершению преступлений:

Целенаправленная профилактическая работа помогла существенно сократить количество таких преступлений, как убийства (-14%), разбойные нападения (-29,7%), квартирные кражи (-14,6%). Выросла раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрыты более 98% фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 100% фактов разбойных нападений и других преступлений.

Благодаря модулю распознавания лиц комплекса "Безопасный город" задержано 146 человек, которые находились в розыске, из них 61 – в федеральном.

"Депутаты отметили, что принятые правоохранителями меры позволили сохранить стабильную ситуацию в регионе. Комитет принял решение рекомендовать депутатам принять информацию к сведению, а органам внутренних дел – продолжить работу по противодействию преступности, обеспечению общественной безопасности и охране правопорядка", - резюмировала парламентарий.

Еще один важный вопрос – мониторинг правоприменения закона "Об обеспечении тишины и покоя граждан в Тюменской области". Согласно представленной информации, с 2023 до конца 2025 года правоохранительные органы составили и передали в административные комиссии 3714 протоколов по обращениям граждан о нарушении этого закона. С нарушителей собрано более 1 миллиона 415 тысяч рублей штрафов. Итоги мониторинга показали, что закон активно применяется на всей территории региона.