Более 7 млн рублей получит сельская культура Тюменской области за успехи в работе

В Тюменской области выявили лучшие учреждения культуры в сельской местности - победителей выбрали среди сельских домов культуры, клубов, музеев и библиотек. Отдельная номинация поощряла сотрудников отрасли. Для лауреатов конкурса предусмотрен денежный приз: по 459 тысяч рублей – для учреждений, по 50 тысяч рублей – для работников. Суммарно фонд конкурса превысил 7 миллионов рублей.



В числе самых успешных оказался Ишимский округ. Оттуда сразу пять победителей: Боровский и Гагаринский сельские дома культуры, специалисты Екатерина Битковская, Елена Гордеюк и Юлия Крапивина. Отмечены и учреждения из небольших населенных пунктов – Новоберезовки (Аромашевский округ), Черного (Вагайский округ), Борового (Ишимский округ) и Никулино (Сладковский округ).

Итоги традиционного профессионального конкурса подвели в преддверии Дня работника культуры. Жюри оценивало качество проводимых в учреждениях мероприятий, новые форматы работы, участие в фестивалях, активность в медиа и другие критерии.