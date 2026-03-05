Спрос на автокредиты вырос в феврале в Тюмени

По данным ВТБ, жители Тюменской области оформили в феврале на 13% больше автокредитов, чем в январе. А объем средств, полученный на покупку машин, вырос на 9%. В сравнении с февралём 2025, выдачи увеличились на 10%.

"В этом году мы видим существенный рост среднего размера автокредита. Так, год назад он составлял около 1 млн рублей, теперь приближается к 1,3 млн. Увеличивается доля китайских машин. В 2025 она составляла 40% в автокредитовании, а российские авто - 55%. Сейчас всё наоборот. Рынок динамичен, повлияли на него и регуляторные требования: с этого года учитываются доходы заемщиков только из официальных источников", – отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

По предварительным оценкам, в феврале 2026 года россияне получили в банках страны на покупку новых и подержанных легковых автомобилей порядка 106 млрд рублей. Это на 9% выше показателя января текущего года и на 26% — февраля 2025-го.

Рынок автокредитования во второй месяц года продемонстрировал рост не только в деньгах, но и в количестве сделок. В феврале в России было оформлено порядка 70,2 тысячи кредитов на покупку легковых машин против 64,7 тысячи в январе.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2026 года объем рынка автокредитования составит порядка 1,8 трлн рублей, то есть на 5% выше результата 2025-го. Таким образом, рынок стабилизируется после существенного прошлогоднего сокращения.