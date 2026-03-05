Минобороны получило от Тюменской таможни одежду на 4,5 миллиона рублей

614 единиц товара: куртки, рубашки, футболки, кроссовки и различные аксессуары стоимостью 4,55 млн рублей представителям Министерства обороны РФ передала Тюменская таможня.

Иностранные вещи таможенники изъяли при проверке одной из торговых точек Тюмени. Таможенники установили, что имущество ввезено в ЕАЭС без декларирования и уплаты таможенных платежей.

По решению суда предметы одежды обращены в собственность государства и были подготовлены к передаче в филиал центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны РФ по Центральному военному округу.

Исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский: