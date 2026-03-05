Минобороны получило от Тюменской таможни одежду на 4,5 миллиона рублей

12:35 05 марта 2026
614 единиц товара: куртки, рубашки, футболки, кроссовки и различные аксессуары стоимостью 4,55 млн рублей представителям Министерства обороны РФ передала Тюменская таможня.

Иностранные вещи таможенники изъяли при проверке одной из торговых точек Тюмени. Таможенники установили, что имущество ввезено в ЕАЭС без декларирования и уплаты таможенных платежей.

По решению суда предметы одежды обращены в собственность государства и были подготовлены к передаче в филиал центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны РФ по Центральному военному округу.

Исполняющий обязанности начальника Тюменской таможни Алексей Тимановский:

Должностными лицами Тюменской таможни на постоянной основе осуществляется передача товаров, изъятых в рамках таможенного контроля, представителям федеральных силовых ведомств не только Тюменской области, но и ближайших регионов. Так, в 2025 году по 8 решениям суда передано имущества на общую сумму более 21 млн рублей. Из них Министерству обороны РФ передана 31 тысяча единиц товаров стоимостью 20,5 млн рублей, а МЧС России передано 1390 единиц товаров общей стоимостью 841 тыс. рублей. Среди переданного имущества одежда, обувь, строительные инструменты, часы, цифровая техника, электроника, хозтовары.

