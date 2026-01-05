Экономика-2026: экономист дал тюменцам рекомендации на ближайший год

По итогам последнего в 2025 году заседания Центробанка стало ясно: ключевая ставка будет снижаться медленно, рассказала экономист Алена Габудина.

В первом квартале 2026 года вероятен всплеск инфляции — его спровоцируют новые ставки НДС, индексация тарифов ЖКХ и другие последствия налоговой реформы. При этом доходность по банковским вкладам останется привлекательной, а кредиты подешевеют нескоро. Эксперт советует населению делать ставку на накопления, а не на займы.

Для бизнеса наступают непростые времена: налоговая реформа может привести к закрытию или сокращению части предприятий малого и среднего звена, что отразится на занятости. В банковском секторе тоже есть риски — прежде всего для небольших региональных учреждений. Экономист рекомендует хранить сбережения в банках из ТОП 10 России и не держать в одном месте более 1,4 млн рублей.

На рынке недвижимости наблюдается просадка. Инвестиции в жилье для сдачи в аренду невыгодны из-за перенасыщения рынка. При покупке квартиры для себя важно тщательно проверять застройщика: малые и средние компании могут не справиться с нагрузкой, что грозит заморозкой строительства.

Алена Габудина сформулировала ключевые правила финансовой безопасности на 2026 год:

• фокусироваться на заработке, а не на высокорисковых активах;

• придерживаться принципа "сохранять больше, чем тратить";

• доверять сбережения крупным федеральным банкам;

• работникам малого бизнеса — создать "подушку безопасности" и продумать запасные варианты трудоустройства;

• сотрудникам крупных компаний — следить, чтобы доходы превышали расходы, - сообщает Тюменская область сегодня.