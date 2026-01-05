Птица года: Союз охраны птиц России выбрал символом 2025 года грача

Символом 2025 года стал грач. Его выбрал Союз охраны птиц России.
Грач – один из первых предвестников весны в Тюменской области: "Грач прилетел – через месяц снег сойдет", "Грач на горе – так и весна на дворе", говорят в народе. Грачи отличаются умом и долголетием – в неволе они живут до 50 лет.
Вдохновившись знаменитой картиной Алексея Саврасова "Грачи прилетели", можно принять участие в конкурсе творческих работ. Приглашаются дошкольники, школьники (1-11 классы) и взрослые из Тюмени и области.
Номинации конкурса:
1. декоративно-прикладное творчество;
2. рисунки;
3. литературное творчество;
4. фото- и видеосъемка.
Работы принимаются в официальной группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России (Тюменское отделение Союза охраны птиц России), на электронную почту, либо посредством заполнения электронной Яндекс формы (Региональный конкурс творческих работ "Грач - птица 2025 года" — Яндекс Формы), - сообщает Вслух.ру.
