Сон без слез: тюменцам рассказали, как приучить ребенка спать отдельно

По словам психолога Елены Николаевой, ситуация, когда ребенок привык спать с ними и уходить в "самостоятельное плавание" не хочет, естественный этап развития. Важно пройти его без стресса.

- В возрасте до 5–6 лет дети часто боятся темноты, одиночества. Если совместный сон длился годами, то малыш воспринимает его как норму. А еще он может "добирать" тактильный контакт, если ему мало внимания уделили днем, - пояснил эксперт.

По словам Николаевой, переход можно начинать в возрасте 3-5 лет. К этому времени снижается базовая тревожность и появляется интерес к собственному пространству (кровати, игрушкам, вещам). Но не стоит начинать переход во время болезни ребенка, в период адаптации к садику или школе, а также при семейных конфликтах или переездах.

- Покажите примеры в книгах/мультфильмах: герои спят в своих комнатах. Посетите магазин вместе, выберите постельное белье с любимыми персонажами. Используйте "предмет-переходник": плюшевую игрушку, ночник, "волшебное одеяло". Избегайте гаджетов и активных игр за 1–2 часа до сна, - дает рекомендации специалист.

Психолог говорит, что на начальном этапе родитель должен сидеть рядом с кроватью, пока ребенок будет засыпать, на втором этапе следует уходить через 5–10 минут после укладывания, - сообщает Мегатюмень.