В лесах Тюменской области не нашли павших кабанов и птиц

Около 2,6 тысяч выездных обследований по поиску и обнаружению павших животных и 97 обследований совместно с сотрудниками Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре и Управления ветеринарии провели в регионе за 11 месяцев. По результатам обследований павших кабанов и птиц не обнаружено, сообщает Госохотдепартамент.

Вопрос защиты охотничьих ресурсов от болезней животных обсуждался на совещании в Минсельхозе России.

В Тюменской области решено усилить мероприятия по поиску и обнаружению павших диких птиц, а также трупов домашних птиц в дикой среде обитания, а также незамедлительно (в течение 24 часов) сообщать о выявлении таких фактов любым доступным способом должностному лицу Управления ветеринарии Тюменской области или подведомственной ему организации, а также в администрацию населенного пункта.