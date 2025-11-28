В Тюмени открыли первый в России региональный Дом Союза женщин

Первый в России региональный Дом Союза женщин открыли в Тюмени 27 ноября в одном из старейших и знаковых зданий Тюмени, отметил глава города Максим Афанасьев.

Здание историческое, в разные годы в нем располагались фельдшерско-акушерская школа, медицинское училище и отделение Детского фонда имени Ленина. Теперь оно стало домом для женского движения, которое активно разрабатывает и реализует программы по социальному, психологическому, юридическому и материальному сопровождению женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отметил глава города.

"В эти непростые и ответственные для нашей страны дни Союз женщин проявляет особое внимание к семьям участников специальной военной операции. Огромное спасибо президенту Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" Екатерине Лаховой, депутату Тюменской областной думы и лидеру регионального отделения Наталье Шевчик, всем активисткам за бескорыстный труд, внимание к каждому человеку и сохранение великой миссии — быть опорой и поддержкой для тех, кто в этом нуждается", - написал в своем тг-канале Афанасьев.

На новоселье Афаасьев подарил картину, на которой запечатлён мост Влюблённых — символ города, который может стать и "символом единства и силы всех активных женщин нашего региона, объединившихся в одно мощное общественное движение".