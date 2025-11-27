Переехавшей из Казахстана в Тобольск семье помогут устроить дочку в школу

История о том, что 12-лентяя русскоговорящая девочка, переехавшая из Казахстан в Тобольск вместе с родителями, вторую четверть не учится в школе из-за несдачи языкового теста, вызвала резонанс в интернет-пространстве, глава Тобольска Петр Вагин заявил, что подобное недопустимо и что необходимые меры уже приняты.

"Сегодня получил информацию о ситуации с девочкой, столкнувшейся с трудностями при сдаче языкового теста. Хочу подчеркнуть, что подобное недопустимо. Считаю своим долгом оперативно реагировать на такие случаи, особенно когда дело касается детей. Уже приняты все необходимые меры. Семье окажем сопровождение, к девочке уже закреплен опытный педагог, который окажет ей всю необходимую помощь и поддержку. Мы отработаем этот вопрос по всем направлениям, уделив особое внимание созданию комфортных и справедливых условий для всех учеников нашего города. Образование должно быть доступным и качественным для каждого ребенка. Необходимо разобраться в причинах произошедшего и исключить возможность подобных ситуаций в будущем", - написал Вагин в своем тг-канале.