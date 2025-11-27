Моор: главный ориентир – люди, продолжим поддерживать семейные ценности, расширять возможности для детей и молодёжи

В послании депутатам Тюменской облдумы губернатор Александр Моор определил ключевые ориентиры, которые будут задавать развитие региона в ближайшие годы.

Абсолютный приоритет – поддержка участников и ветеранов специальной военной операции. Регион продолжит развивать проект "Боевой кадровый резерв", формируя будущую команду руководителей. Продолжим поддерживать и семьи бойцов.

Экономика. Объём инвестиций в основной капитал вырос почти на 19%. Продолжается модернизация промышленности: в Тобольске более чем на 70% выполнены работы по проекту ДГП-2 на площадке "ЗапСибНефтеХима". Спасибо за многолетнее сотрудничество нашему стратегическому партнёру – компании СИБУР.

Индустрия гостеприимства. В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" возводятся современные гостиничные комплексы в Тобольске. Формируется пул инвесторов проекта по созданию туристического рекреационного кластера "Жемчужина Сибири".

ЖКХ. Ставка на концессионные соглашения оправдала себя. Благодаря этому механизму в отрасль будет привлечено свыше 100 млрд рублей. В инфраструктуре предстоит масштабная работа.

Здравоохранение. Стартует новый пятилетний цикл модернизации первичного звена здравоохранения: в планах строительство трех врачебных амбулаторий, 16 ФАПов и новая поликлиника в Ишиме. Перинатальный центр получит более 200 единиц современного реанимационного оборудования.

Образование. В 2026 году в Тюмени и Тюменском округе откроются четыре крупные школы, ещё четыре – в Вагайском, Нижнетавдинском и Тобольском округах. В "Ново-Комарово" появится детский сад на 520 мест.

Дороги. В 2026 году начнётся реализация Южного обхода Тюмени.

"С Югрой и Ямалом продолжим работу по обеспечению технологического суверенитета. Развивается нефтегазовый кластер, научно-образовательные центры, инженерные и цифровые компетенции. Межуниверситетский кампус – наш общий проект – станет новым научно-технологическим ядром региона. Главный ориентир – люди. Продолжим поддерживать семейные ценности, расширять возможности для детей и молодёжи. Впереди большая работа, и уверенность в её результате основана на надёжности Тюменской области", - расставил акценты по посланию Моор, комментируя сове выступление в думе в своем тг-канале.