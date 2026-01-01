Тюменские школьники успешно выступили на экологическом конкурсе в Москве

В конце 2025 года в Москве провели финал всероссийского конкурса "Зеленая кисточка", где свои экологические проекты представили 17 школьников из семи регионов России. Особое внимание привлекли участники из Тюменской области, продемонстрировавшие креативные подходы к решению экологических задач.

Тобольск на конкурсе представили сразу две талантливые ученицы. Дарья Кошмак (МАОУ СОШ № 6) создала оригинальную картину из прессованного полиэтилена, показав, как можно превратить отходы в произведение искусства. А Ирина Лисеенко (МАОУ СОШ № 2) разработала путеводитель по необычным местам древней столицы Сибири, подчеркнув важность сохранения культурного и природного наследия региона.

Проект представила и Арина Васильева из МАОУ СОШ № 1. Ее работа была посвящена ключевой роли лесов в экосистеме Тюменской области и людям, которые заботятся об этих природных богатствах.

"Проекты этого года нас очень порадовали: в финал прошли интересные решения по очистке лесов и рек: как масштабные акции по высадке деревьев, так и индивидуальные проекты — разработки необычных экологических маршрутов, проекты на стыке науки и искусства", — отметила руководитель образовательного направления конкурса Ариадна Черкасова.

Работы тобольских школьников могут войти в масштабный проект "Моя Россия. Карта страны глазами школьников", цель которого — к 2035 году создать экологическую и культурную карту России, - сообщает Тюменская область сегодня.