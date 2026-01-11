Начало года как точка отсчета: почему тюменцы строят планы на ближайшие 12 месяцев

Традиционно в праздники многие пишут планы на грядущие 12 месяцев, однако уже к февралю большинство грандиозных планов разбивается о реальность.

Психиатр Тюменского кардиоцентра Елена Кузьмищева объясняет, что причина неудач кроется в особенностях работы нашего мозга, который совершенно не воспринимает абстрактные лозунги. Как отмечает эксперт, мозг не работает с понятиями вроде "быть счастливым" или "жить осознанно", считая их обычным шумом, зато он прекрасно выстраивает поведение, когда понимает конкретные ежедневные состояния.

"Мозг не работает с абстракциями. Он не понимает "быть счастливым" или "жить осознанно". Для него это шум. Зато он прекрасно умеет выстраивать поведение, когда понимает, что именно вы хотите чувствовать каждый день", — рассказала Елена Анатольевна.

Чтобы планирование на 2026 год стало эффективным, специалист советует сфокусироваться не на целях, а на повторяющемся опыте, например, на желании просыпаться без тревоги или ходить на работу с удовольствием. Вместо попыток создать "нового себя" через изнурительные тренировки, лучше выбрать путь небольших и безопасных шагов, двигаясь хотя бы по 15 минут в день, но стабильно. Любой реалистичный план должен включать в себя ритуалы восстановления и как минимум один день полной паузы в неделю, так как отсутствие отдыха неизбежно ведет к выгоранию. Такой бережный подход, основанный на поддержке нервной системы и честности перед самим собой, сегодня активно применяется не только в психотерапии, но и в кардиологической реабилитации. Особенно важно придерживаться этой стратегии тем, кто восстанавливается после болезней, заменяя внешнее давление и завышенные ожидания искренней заботой о собственном самочувствии, - сообщает АиФ-Тюмень.