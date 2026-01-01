Тюменский музейный комплекс приглашает посетителей на выставки

До 31 января в музее "Городская Дума" продолжит работу выставка "Тюменское новогодье". Она посвящена истории празднования Нового года и новогодним традициям тюменцев. Гости увидят здесь предметы из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения: игрушки, открытки и скульптурные композиции разных лет – от времен Российской империи до современности.

В музее "Усадьба Колокольниковых" до 22 февраля можно увидеть выставку "Волшебная кисть Елизаветы Бем". В Тюмени впервые представлено 90 работ Е.М. Бем - одной из первых художниц в жанре поздравительной открытки. На выставке демонстрируются оригинальные открытки и книжные иллюстрации из частного собрания ставропольского коллекционера В. Н. Кругова.

Музейный комплекс имени И.Я. Словцова также 22 февраля будет знакомить посетителей с творчеством резчиков по кости. Выставка "Резная сказка" представляет литературные и фольклорные сюжеты в искусстве резьбы по кости. У посетителей выставки есть уникальная возможность увидеть подлинные работы легендарных тобольских мастеров: Геннадия Кривошеина, Минсалима Тимергазеева, Гавриила Хазова, Сергея Санаева, Веры Обрядовой и других.

По материалам Тюменского музейно-просветительского объединения.

