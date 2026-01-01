Ишимский мультицентр "Моя территория" подвел итоги годовой программы

Команда мультицентра "Моя территория" в Ишиме подвела итоги масштабной работы, реализовав 4 ключевых проекта и 3 информационных повода, посвященных значимым памятным датам. Общее количество участников мероприятий превысило 1500 человек, а суммарный охват аудитории в социальных сетях составил более 600 тысяч просмотров.

Наиболее ярким результатом года стал проект "Линии города", объединивший 50 человек для соучастного проектирования городского пространства и сохранения локального исторического наследия. Всего организаторы проекта собрали 400 историй от жителей Ишима, на основе которых позже создали медные фигурки "Хранители" и аудиоэкскурсии с историями о ключевых местах города. Этот проект привлек рекордное внимание в соцсетях — свыше 205 тысяч просмотров.

"Программа поддержки сообществ" была нацелена на выявление, развитие и ресурсную поддержку неформальных общественных объединений города. По итогам конкурсной программы поддержку получили 15 проектов-победителей, в событиях которых поучаствовали 621 человек. Охват онлайн-аудитории составил более 100 тысяч просмотров. Знаковым достижением программы стала победа команды из Абатского района.

"Фабрика проектов" создала условия для мотивации и обучения инициативной молодежи инструментам проектного управления и подготовки заявок на грантовые конкурсы федерального и регионального уровней. По итогам проекта его выпускники провели свои мероприятия, которые суммарно собрали 193 участника.

В ходе проекта "Творческая лаборатория" формировалась культурная среда для студенческой молодежи и школьников Ишима через создание пространств для реализации творческого потенциала. Победители проекта организовали собственные творческие события, которые в общей сложности объединили 153 участника.

Кроме проектной работы, мультицентр организовал три крупных информационных повода. Проведение досугово-просветительской деятельности ко "Дню здоровья" привлекло 30 участников, а онлайн-освещение набрало 36 317 просмотров. Событие "Память поколений", посвященная исторической памяти и уважению подвигов героев Великой Отечественной войны, собрала 50 человек, а ее онлайн-охват составил 54 902 просмотров. Событие "Наличный двор", приуроченное ко Дню Тюменской области и посвященное реставрации исторических деревянных наличников, объединило 50 участников и получило 9933 просмотра в соцсетях.

— В текущем году мультицентр "Моя территория" в Ишиме продемонстрировал выдающиеся результаты, реализовав ряд значимых проектов в методологии социального продюсирования. Перспективы на предстоящий год выглядят еще более многообещающими, поскольку мы планируем внедрять инновационные идеи, реализовывать амбициозные проекты и достигать новых высот в своей работе, — рассказал Роман Дробунин, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.