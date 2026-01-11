Тюменский психотерапевт дала советы, как сохранить психологическое здоровье зимой

Психотерапевт областной клинической психиатрической больницы Ольга Ткачук открыла несколько секретов, как пережить холодное время года без вреда для ментального здоровья.

По ее словам, важно строго соблюдать режим сна. Когда за окном темно бывает трудно заставить себя вылезти из кровати. Но четкий график сна необходим для работы нервной системы. Даже в выходные нужно вставать в то же время, что и в будни.

Настройте дома хорошее освещение и добавьте в свой привычный график прогулки при дневном свете. Старайтесь регулярно заниматься спортом, а для улучшения настроения добавьте в окружающую вас обстановку побольше ярких вещей.

Сбалансируйте ваше питание, чтобы организму хватало белков, жиров, углеводов, клетчатки. Добавьте в привычный рацион больше продуктов с витамином D и омегой-3. Не забывайте уделять время себе, - сообщает Мегатюмень.