Моор рассказал, какие отрасли в Тюменской области показали рост производства

Интегральный индекс промышленного производства за девять месяцев этого года в Тюменской области снизился на 2%, хотя были и более пессимистичные прогнозы, однако в ряде орласлей, в том числе критических, несмотря на негативные фаторы наблюдается рост, заявил губернатор Александр Моор.

"Мы видим объективное снижение в отдельных секторах, но есть критически важные отрасли экономики, где, наоборот, в ответ на вызовы идет рост, иногда и достаточно высокий. По-прежнему прочное положение в тюменском сельском хозяйстве. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев этого года составил 101%. В расчете на душу населения мы производим сельскохозяйственной продукции на 5 % больше, чем в среднем по России. В этом году достигнута рекордная урожайность, абсолютная за все время существования Тюменской области, зерновых и зернобобовых, овощей и картофеля. Добыча полезных ископаемых удержалась выше 100 %. Производство кокса и нефтепродуктов – 103%, одежды – тоже 103 %, напитков – 104 %. Электроника и оптика – 107 %, фарма и медицинские изделия – 108 %. Ремонт и монтаж машин и оборудования – больше 120 %, производство транспортных средств – больше 130 %, машиностроение – больше 140%", - сообщил Моор в своем послании облдуме.

Снижение индекса промпроизводства глава региона объяснил сокращением внутреннего и особенно внешнего спроса, удорожанием энергоносителей, сырья, запасных частей, дефицитом квалифицированных кадров, финансовых ограничений. "Впрочем, такая ситуация характерна не только для нашего региона", - подчеркнул типичность ситуации Моор.