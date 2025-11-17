Эксперт: Развитие искусственного интеллекта не упрется в дефицит энергии

Вопрос энергозатратности искусственного интеллекта (ИИ) и его общего влияния на экономику ресурсов прокомментировал наш эксперт Алексей Парфун, советник генерального директора Первого канала по ИИ, вице-президент АКАР.

В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru эксперт признал, что, с одной стороны, ИИ кратно повышает эффективность и экономит время и человеко-часы, а с другой — требует огромных объемов электроэнергии по сравнению с предыдущими технологиями. Однако, по его мнению, этот вызов не станет ограничивающим фактором.

Алексей Парфун уверен, что необходимости экономить на развитии ИИ не возникнет. Проблема энергодефицита будет решаться за счет доступных и дешевых источников энергии.

"Уже сейчас солнечная электроэнергия дешевле угольной. Энергоэффективность солнечных батарей превышает энергоэффективность использования угля", — отметил эксперт. В числе других перспективных источников он назвал энергию приливов и отливов, ветрогенерацию и хорошо развитую в России атомную энергетику.

По словам Парфуна, ИИ не только не является проблемой для энергосистем, но и становится частью ее решения. Технология вызывает резкий скачок эффективности в сфере умственного труда, и эта эффективность растет в геометрической прогрессии.

"Искусственный интеллект может помочь в разработке новых технологий, которые будут способствовать выработке новой энергии", — заявил эксперт. Он привел примеры, когда нейросети уже сегодня используются для вычисления новых лекарств, химических элементов и белковых соединений, что значительно ускоряет научные открытия.

Эксперт настроен позитивно: симбиоз ИИ и новых источников энергии откроет путь к созданию ранее невозможных материалов и прорывных методов лечения, что в конечном итоге принесет человечеству много пользы и поможет сберечь ресурсы.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".