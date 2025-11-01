Три экологические привычки, которые могут стать нормой для россиян в ближайшие годы

Экологичное потребление — это не сложно, считает наш эксперт Владимир Лифантьев, член комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты России, блогер, эколог.

В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru он назвал три простые, но эффективные привычки, которые способен выработать каждый и которые уже сейчас меняют отношение к ресурсам и формируют бережливое потребление.

"Первое и обязательное правило — всегда читать этикетки на том, что вы покупаете. Обращайте внимание не только на состав продуктов, но и на тип пластика, из которого сделана упаковка. Например, крышечки у кофе могут быть как из перерабатываемого, так и из неперерабатываемого материала. Осознанный выбор в пользу перерабатываемой упаковки — это прямой вклад в сокращение отходов", - отмечает Владимир Лифантьев.

Второе, о чем он упомянул - это сортировка отходов, важная и уже доступная во многих городах привычка. "Если у вас есть такая возможность, разделяйте перерабатываемые материалы (пластик, бумага, стекло, металл) и неперерабатываемый мусор. Это простое действие значительно облегчает процесс переработки и снижает нагрузку на свалки", - подчеркивает эколог.

Третий ключевой принцип — не выбрасывать вещи просто так, давать им вторую жизнь через осознанное потребление. Прежде чем расстаться с надоевшей или слегка поврежденной одеждой, техникой или мебелью, подумайте, можно ли ее починить или отдать тому, кому она нужна.

Владимир Лифантьев привел пример из своей жизни: "Бережливость — это не экономия, а новая норма разумного потребления. У меня в какой-то момент стали протираться джинсы. Таких у меня накопилось 15, но я их не выкидывал. Потому что я точно знаю, что, для покраски одних джинс нужно потратить полтора кубометра воды. И я однажды загрузил всю машину этими джинсами, отвез их в починку, и мне их все починили. И у меня появилось еще плюс 15 джинсов, которые я ношу. Стал ли я, как человек, хуже от того, что нашел заштопанные джинсы? Наверное, нет, как человек, я хуже не стал. Мог ли я выбрасывать их и каждый раз покупать себе новые? Да, конечно, мог. Я могу себе это позволить. Но зачем, если этой вещи можно дать вторую жизнь и сохранить 20-25 кубометров воды".

Наш эксперт уверен, что бережное отношение к вещам, их ремонт и продление срока службы — это мощный инструмент для сокращения нерационального потребления и формирования экологической культуры человека будущего.

Напоминаем, что это интервью было проведено при грантовой поддержке конкурса "Бережное сознание", реализуемого Фондом "Соработничество".