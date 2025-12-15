Автобус и мусоровоз не поделили дорогу в центре Тюмени

Автобус маршрута № 17 и мусоровоз на пересечении улиц Ленина и Кирова в Тюмени столкнулись в 10:35 из-за того, что мусоровоз и при пересечении улицы Ленина не уступил дорогу - в автобусе один из пассажиров получил ушиб головы, пострадала кондуктор.

Обстоятельства ДТП выясняются. Про автобус известно, что перед выходом на линию он прошел предрейсовый техосмотр, водитель автобуса работает в ТПАТП № 1 с 2017 года, в 2022 году ему присвоена квалификационная категория "водитель 2 класса". За текущий 2025 год к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.