Триколор на площади: в Тюмени отметили День Конституции флешмобом

В Тюмени на площади Конституции прошёл праздничный флешмоб в честь Дня Конституции России. Более 200 человек собрались, чтобы вместе исполнить гимн страны и создать живую инсталляцию российского флага с помощью разноцветных табличек.
Организаторами выступили активисты "Молодой Гвардии" и администрация города. К акции присоединились студенты Тюменского индустриального университета, Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, представители общественных организаций и сотрудники мэрии.
