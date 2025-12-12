Триколор на площади: в Тюмени отметили День Конституции флешмобом

17:30 12 декабря 2025
В Тюмени на площади Конституции прошёл праздничный флешмоб в честь Дня Конституции России. Более 200 человек собрались, чтобы вместе исполнить гимн страны и создать живую инсталляцию российского флага с помощью разноцветных табличек.

Организаторами выступили активисты "Молодой Гвардии" и администрация города. К акции присоединились студенты Тюменского индустриального университета, Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, представители общественных организаций и сотрудники мэрии.

