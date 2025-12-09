ОРВИ в регионе: статистика растет, но школьники болеют меньше

17:45 09 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ отмечается по итогам первой недели декабря в Тюменской области: сейчас он на 8,3% выше, чем неделей ранее.

Как отмечают в  управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, эпидемиологический порог не превышен. Среди циркулирующих вирусов есть как грипп, так и другие возбудители ОРВИ.

Хорошей новостью стало снижение заболеваемости среди школьников на 15,3%, что связывают с вовремя организованным карантином.

В качестве профилактических мер специалисты настоятельно рекомендуют:

Соблюдать гигиену рук

Использовать маски в транспорте и общественных местах, особенно в учреждениях здравоохранения и соцзащиты

Поддерживать социальную дистанцию

Обрабатывать руки антисептиком и стараться не трогать лицо.

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025