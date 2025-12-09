ОРВИ в регионе: статистика растет, но школьники болеют меньше

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ отмечается по итогам первой недели декабря в Тюменской области: сейчас он на 8,3% выше, чем неделей ранее.
Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, эпидемиологический порог не превышен. Среди циркулирующих вирусов есть как грипп, так и другие возбудители ОРВИ.
Хорошей новостью стало снижение заболеваемости среди школьников на 15,3%, что связывают с вовремя организованным карантином.
В качестве профилактических мер специалисты настоятельно рекомендуют:
Соблюдать гигиену рук
Использовать маски в транспорте и общественных местах, особенно в учреждениях здравоохранения и соцзащиты
Поддерживать социальную дистанцию
Обрабатывать руки антисептиком и стараться не трогать лицо.
