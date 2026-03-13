В УрФО и Башкирии наградили победителей премии "Любимый малый бизнес"

В Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан завершился региональный этап ежегодной премии Сбера "Любимый малый бизнес". По итогам отбора 100 предпринимателей получили награды за качественное и успешное ведение собственного дела по десяти основным направлениям малого и микробизнеса. Лауреатов объявили на торжественной церемонии в Екатеринбурге.

В 2026 году интерес к премии заметно вырос: по всей стране на участие поступило 42,8 тысячи заявок — это почти на 40% больше, чем годом ранее. Из регионов Уральского банка Сбера — УрФО и Башкирии — пришло 4 тысячи заявок. Абсолютным лидером по количеству участников стала номинация "Сервис и ремонт", в тройку лидеров также вошли "Ресторанный бизнес" и "Ритейл: продукты питания". Далее по активности следуют "Ритейл: товары для дома", "Спорт, образование и развитие", "Индустрия красоты", "Сельское хозяйство и животноводство", "Индустрия моды и текстиля", "Гостиничный бизнес и туризм" и "Торговля на маркетплейсах".

По итогам регионального этапа десять предпринимателей представят УрФО и Башкирию на федеральном этапе премии в Москве, которая пройдет в конце мая. Победители национального этапа получат по 1 млн рублей на развитие бизнеса, а десять обладателей Гран-при отправятся в курортный комплекс "Мрия".

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

Каждый сезон премии мы открываем для себя сотню предпринимателей, за которыми стоят сильные и мотивирующие истории развития бизнеса. За каждым таким проектом — большой труд, энергия и постоянное стремление улучшать свое дело. Именно благодаря этому малый и микробизнес формирует живую деловую среду регионов. Для Сбера поддержка предпринимателей — одна из ключевых задач. Только за 2025 год мы выдали малому и микробизнесу в УрФО и Башкирии кредитов на 152,9 млрд рублей и открыли для них 68 тысяч новых расчетных счетов.

Отбор победителей в регионах проходил в несколько этапов на основе открытых отзывов, аналитики Сбера и оценки деловой репутации. Предприниматели отмечают, что участие в премии дает бизнесу дополнительный импульс к росту и помогает расширять профессиональные контакты.

Григорий Куляшов, предприниматель, основатель компании "Мёд Куляшовых" (Башкирия):