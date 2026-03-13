МАХ поженит - ЗАГС Тюменской области обзавелся чат-ботом для приема заявлений на услуги

С января 2025 года по февраль 2026-го через портал Госуслуг в ЗАГС Тюменской области поступило более 13 тысяч заявлений о заключении брака, с запуском чат-бота в MAX это сделать стало еще проще.

Помимо регистрации брака, с помощью бота можно записаться на регистрацию рождения детей, усыновление и установление отцовства, получить повторные свидетельства и подтвердить факты гражданского состояния. "Виртуальный консультант расскажет о доступных услугах, подскажет, в какой филиал лучше обратиться и какие документы взять с собой. А еще напомнит о предстоящем визите, перенесет запись или отменит ее, если ваши планы изменились", - сообщили в департаменте информатизации ТО.