Сайфитдинов: от компетентности, добросовестности и ответственности работников ЖКХ зависит качество жизни каждого тюменца

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства.

Коллективы предприятий ЖКХ поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал о масштабных проектах в коммунальной сфере, которые реализуются на территории региона. Это полная реконструкция крупных водозаборов в Тюмени и Тобольске, строительство кольцевого водовода вокруг Тюмени, который позитивно повлияет на водоснабжение более миллиона человек, так же, как и строительство третьей нитки водовода на Велижанском водозаборе.

"В нашей области модернизации инфраструктуры ЖКХ уделяется особое внимание. Тюменская область – один из лидеров Уральского федерального округа по вводу новых коммунальных объектов. Текущий отопительный сезон подходит к завершению. Совсем скоро мы подведём его итоги. Впереди большая ремонтная кампания. В результате работы по замене инженерных сетей количество инцидентов в 2025 году у нас снизилось почти на 9% по сравнению с предыдущим годом и почти на 15% в сравнении с 2021 годом. В предстоящий сезон нам также необходимо выполнить всё, что запланировали, чтобы ещё больше повысить надёжность коммунальной инфраструктуры", - сказал глава региона.

Он акцентировал внимание на том, что региональные проекты благоустройства ежегодно включаются в перечни лучших практик Минстроя России. Тюменская область закрепилась в топ-5 рейтинга качества городской среды и находится в тройке лидеров национального рейтинга качества жизни.

Фуат Сайфитдинов поздравил работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства с предстоящим профессиональным праздником. "От вашей компетентности, добросовестности и ответственности напрямую зависит качество жизни каждого тюменца, уют и комфорт в домах, благоустройство городов и поселков Тюменской области. Когда говорят, что наша областная столица лучший город земли, а регион занимает лидирующие позиции в различных рейтингах по привлекательности жизни, благоустройству, посещению туристов, мы все знаем, что в этом существенный вклад и неустанный труд работников ЖКХ", - отметил глава областного парламента.

"Вы – настоящие профессионалы, мастера своего дела. Примите слова искренней благодарности за самоотдачу, надежность, ответственность, за то, что в любую погоду и любое время суток обеспечиваете комфортную жизнь всем тюменцам", - добавил Фуат Сайфитдинов.

Председатель облдумы также вручил награды регионального парламента и пожелал всем благополучия и новых успехов в непростой, но очень важной работе.