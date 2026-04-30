В преддверии Дня Победы волонтеры АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в субботнике

Волонтеры АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в экологической акции, приуроченной к празднику Великой Победы. Около 70 работников Тюменского управления магистральных нефтепроводов (УМН) и аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь" вышли на субботник в г. Тюмени.

Цель экологической акции – пропаганда бережного и ответственного отношения к природе. Волонтеры помогли очистить территорию общего пользования от бытовых отходов, сухих листьев и веток. Около 100 мешков мусора были собраны и направлены на переработку и утилизацию.

"У "Транснефть – Сибирь" высокие экологические стандарты не только на производстве, но и за его пределами. Участие в городских субботниках является ежегодной традицией, которая приносит пользу окружающей среде", – отметила ведущий инженер отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО "Транснефть – Сибирь" Дарья Лиханова.

Коллектив Ноябрьского УМН тоже внес свой вклад в экологическое благополучие города Губкинский в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Работники ЛПДС "Пур-Пе" – структурного подразделения филиала, вместе с семьями приняли участие во всероссийской акции по сбору макулатуры. Активисты собрали более 10 кг картонных коробок, использованной упаковочной и канцелярской бумаги и направили на переработку. Также они являются постоянными участниками ежегодных общегородской субботников.

Экологические мероприятия в течение года реализуются во всех структурных подразделениях АО "Транснефть – Сибирь". Компания поддерживает акции по сохранению, восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям. Кроме того, в соответствии с политикой ПАО "Транснефть" в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности предприятие выполняет задачи по обеспечению охраны окружающей среды.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"