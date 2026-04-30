Туристский поезд "Жемчужина Кавказа" в третий раз отправили из Тюмени

Туристский поезд "Жемчужина Кавказа" 30 апреля отправился в очередной круиз - из Тюменской области знаменитый круизный поезд стартует уже третий год в рамках совместного проекта правительства Тюменской области и ОАО "РЖД".

Поезд следует по маршруту: Тюмень – Екатеринбург – Челябинск – Самара – Черкесск – Нальчик – Грозный – Дербент – Самара – Челябинск – Екатеринбург – Тюмень. Продолжительность маршрута из Тюмени: 10 дней. Впервые поезд "Жемчужина Кавказа" был запущен в 2021 году из Москвы. Суммарно за 6 лет "Жемчужина Кавказа" перевезла более 15 тыс. пассажиров.

Путешественники из Уральского федерального округа выбирают его за возможность отправиться в незабываемое путешествие сразу в несколько республик Северного Кавказа: Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, Чеченскую Республику, Республику Дагестан. Помимо Тюмени, на пути следования предусмотрена посадка туристов в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре.

За одну поездку туристы смогут увидеть побережье Каспийского моря, величественные горные ландшафты, самую высокую вершину Европы – гору Эльбрус, невероятной красоты мечеть "Гордость мусульман", один из старейших городов России Дербент, красочные цветущие ущелья и долины, серебряные водопады и мощные горные реки, а также насладиться национальными танцами, чарующей музыкой и вкуснейшей кавказской кухней.

В 2026 году в состав поезда входит 10 комфортабельных вагонов. "В состав "Жемчужины Кавказа" включены современные вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, биотуалетами, душами, индивидуальными розетками для зарядки гаджетов. Также в поезде предусмотрен отдельный вагон-душевая и вагон-ресторан, где помимо стандартного меню можно будет заказать блюда кавказской кухни. Погрузиться в аутентичную атмосферу поможет тематическое оформление интерьеров и вечерняя анимационная программа", – отметил начальник Уральского филиала АО "ФПК" Вильданов Руслан Фаритович.

Особенность туристического поезда "Жемчужина Кавказа" заключается не только в насыщенной экскурсионной программе, но и в формате "отель на колесах", позволяющем путешествовать без смены гостиниц. Расписание поезда разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали знакомству с достопримечательностями, а ночью отдыхали в поезде.