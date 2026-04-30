Дожди с сильным ветром обещают жителям Тюменской области на Первомай

По данным Тюменского ЦГМС, днём 1 мая и ночью 2 мая 2026 года на юге Тюменской области местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 м/с.
Главное управление МЧС России по Тюменской области призывает жителей региона при ухудшении погоды быть внимательными на автодорогах и ограничить выход на улицу. При усилении ветра не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под контроль детей, пожилых людей, не оставлять их без присмотра.
В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru