Дожди с сильным ветром обещают жителям Тюменской области на Первомай

По данным Тюменского ЦГМС, днём 1 мая и ночью 2 мая 2026 года на юге Тюменской области местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Тюменской области призывает жителей региона при ухудшении погоды быть внимательными на автодорогах и ограничить выход на улицу. При усилении ветра не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Важно взять под контроль детей, пожилых людей, не оставлять их без присмотра.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по единому телефону 112.