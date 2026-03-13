В Тюмени выявлено 10 случаев кори

16:00 13 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области зафиксировали 10 случаев заболевания корью, об этом рассказала глава областного Роспотребнадзора Галина Шарухо в эфире радио "Вести FM".

Шарухо напомнила, что корь — очень заразный вирус, привычные маски и перчатки не могут полноценно защитить человека от кори, при этом заразиться ею можно где угодно – в автобусе, магазине или подъезде.

По данным СМИ, случаи зафиксированы в многоэтажке на Холодильной, специалисты уже выясняют причину очага. Всем жителям дома, у которых нет прививки от кори и которые прежде ею не боли, нужно вакцинироваться.

Теги: Роспотребнадзор , корь
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026