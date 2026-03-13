В Тюмени выявлено 10 случаев кори

В Тюменской области зафиксировали 10 случаев заболевания корью, об этом рассказала глава областного Роспотребнадзора Галина Шарухо в эфире радио "Вести FM".

Шарухо напомнила, что корь — очень заразный вирус, привычные маски и перчатки не могут полноценно защитить человека от кори, при этом заразиться ею можно где угодно – в автобусе, магазине или подъезде.

По данным СМИ, случаи зафиксированы в многоэтажке на Холодильной, специалисты уже выясняют причину очага. Всем жителям дома, у которых нет прививки от кори и которые прежде ею не боли, нужно вакцинироваться.