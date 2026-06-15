Около 10 тысяч участников из ста городов России пробежали марафон "Врата Сибири"

В год своего 440‑летнего юбилея Тюмень стала центром масштабного спортивного праздника: на площади у мультицентра "Контора пароходства" и по улицам города прошёл легендарный Тюменский марафон "Врата Сибири".

"Два дня областная столица жила в ритме большого спорта: здесь собрались именитые атлеты, любители здорового образа жизни, семьи, волонтёры, защитники Отечества и гости праздника спорта. Событие объединило жителей и гостей Тюмени, подтвердив: спорт в нашем городе доступен каждому! Свои силы попробовали порядка 10 тысяч участников из 22 стран, более 40 регионов и 100 городов России", - сообщили в депспорта и молодежной политики города.

Организаторы провели ряд забегов, в том числе детские забеги, забег в свадебных платьях, корпоративный забег, забеги на дистанции на 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км и на классическую марафонскую дистанцию 42,2 км. Для гостей развернули площадку ЭКСПО, где каждый смог познакомиться с разнообразными спортивными направлениями, попробовать себя в казачьих традициях, посетить лекторий в "Конторе" и многое другое.



На главной дистанции 42,2 к победу одержал Алексей Трошкин с результатом 2 часа 17 минут 18 секунд. Рекорд дистанции (2 часа 15 минут 35 секунд) устоял и по условиям розыгрыша автомобиль был разыгран среди всех участников марафона, присутствующих на розыгрыше, с помощью генератора случайных чисел. Счастливчиком стал тюменец Константин Косачёв. С результатами забега можно ознакомиться здесь.

