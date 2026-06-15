Неблагоприятную погоду до середины недели обещают жителям Тюменской области синоптики

Очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, при грозе - шквалистое усиление ветра до 25м/с и более вероятны в ближайшие часы в Тюменской области ближайшие два часа с сохранением до конца дня 15 июня, предупреждает РСЧС региона.

В ГУ МЧС региона сообщили, что 16, 17 и 18 июня в Тюмени, Ялуторовске, Тобольске, их пригородах, а также в Нижнетавдинском округе в ночные часы местами ожидаются туманы с ухудшением видимости до 500 м, в дневные часы - активная грозовая деятельность, кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с.