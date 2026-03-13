Волонтеров для голосования за объекты благоустройства набирают в Тюмени

Тюменцы могут помочь в проведении всероссийского голосования за объекты благоустройства - вступить в волонтерский корпус проекта. Подать заявку можно на платформе "Добро.PФ".
Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин:
Важно, чтобы жители сами выбирали, какое место преобразится в их городах. Именно поэтому крайне востребованным стало всероссийское голосование за объекты благоустройства, которое с 2021 собрало 68 млн голосов. Расширяется география голосования – теперь участвовать могут 1 667 муниципальных образований. Волонтеры в этом процессе выступают проводниками для жителей, помогая принять участие в голосовании.
За все время проекта более 500 тысяч добровольцев внесли свой вклад в благоустройство городов.
Что предстоит волонтерам:
✔️ рассказывать жителям о дизайн-проектах общественных пространств;
✔️ помогать проголосовать через портал госуслуг за понравившийся объект;
✔️ отвечать на вопросы граждан – о сроках реализации проектов, о том, как можно самому выступить с инициативой и предложить свой объект, и так далее.
В прошлогоднем голосовании были выбраны пять территорий Тюменской области, которые начнут преображаться в этом году.
Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
