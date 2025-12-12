В ЯНАО осудили экс-руководство Росреестра за взятки на 25 миллионов

Бывший глава управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу, его заместитель и директор филиала "Роскадастра" признаны виновными в получении взяток. Как сообщили в прокуратуре, с 2018 по 2022 год они получали деньги за снижение кадастровой стоимости, изменение категорий недвижимости и ускорение оформления документов.

Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 25 миллионов рублей. На эти средства экс-руководитель Росреестра приобрёл имущество, оформив его на родственников. Государственное обвинение в суде поддержал прокурор ЯНАО Дмитрий Конош.

Бывший глава Росреестра по ЯНАО получил 10,6 года колонии строгого режима и штраф 30 млн рублей. Его заместителя приговорили к 9,5 года колонии и штрафу 28 млн рублей. Экс-директор кадастровой палаты получил 11 лет колонии и штраф 29,4 млн рублей. Все трое лишены права занимать государственные должности.