Ямальские овцебыки получили московскую прописку

Овцебыки из ямальского природного парка "Ингилор" успешно адаптировались в Московском зоопарке. За год животные окрепли, привыкли к новой среде и сородичам.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале пишет, что их отправили в столицу для обновления генофонда популяции.
В ближайшее время несколько овцебыков отправятся и в новый Пермский зоопарк, где эти животные появятся впервые. В парке отмечают, что в последние годы рождается всё больше малышей, а переселение помогает сохранять редкий вид, который считается современником мамонтов.
Фото - официальный канал губернатора Ямала
