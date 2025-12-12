Ямальские овцебыки получили московскую прописку

Овцебыки из ямальского природного парка "Ингилор" успешно адаптировались в Московском зоопарке. За год животные окрепли, привыкли к новой среде и сородичам.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале пишет, что их отправили в столицу для обновления генофонда популяции.

В ближайшее время несколько овцебыков отправятся и в новый Пермский зоопарк, где эти животные появятся впервые. В парке отмечают, что в последние годы рождается всё больше малышей, а переселение помогает сохранять редкий вид, который считается современником мамонтов.

Фото - официальный канал губернатора Ямала