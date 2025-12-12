Губернатор: поликлиника Тюменской областной больницы № 19 готова

Хорошие новости для жителей Тюменского муниципального округа. Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале рассказал, что готово к открытию здание поликлиники областной больницы № 19, уже со следующей недели поликлиника сможет принимать пациентов.

Моор подчеркнул, что в Тюменском муниципальном округе живёт более 140 тысяч человек. Количество прикрепленных пациентов увеличивается, и возрастает потребность в новых площадях для комфортного оказания медицинской помощи. В старом здании поликлиники принимали и маленьких, и взрослых пациентов. Там же размещался административный персонал. Площадь необходимо было увеличивать. Практически за три месяца возвели новое здание по модульной технологии. Это первая в Тюменской области двухэтажная модульная конструкция.

"За последние годы материальная база Тюменского муниципального округа значительно преобразилась. В том числе, благодаря тому, что мы делаем акцент на возведении зданий именно модульной конструкции. Это быстро, недорого, а по качеству не уступает капитальному строительству, которое гораздо затратнее", - отметил губернатор.

Он напомнил, что строительство велось в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".