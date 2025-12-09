Проект "Путешествие по Тюменской области" расширяет географию

Краеведческий проект "Путешествие по Тюменской области" пополнится новыми видеоуроками, которые получат школьники еще трех муниципальных округов региона.

Проект, реализуемый Фондом общественной дипломатии "Диалог" при поддержке губернаторского гранта, продолжает расширять географию. Уже готовы видеоматериалы, посвященные истории, природе и культуре Ярковского, Юргинского и Омутинского округов. В настоящее время ведется монтаж урока о Голышмановском округе.

Каждый видеоурок представляет собой увлекательный хронологический экскурс — от древних времен до наших дней. Для создания достоверной картины прошлого авторы провели серьезную исследовательскую работу, изучив архивные документы, фотографии и кинохронику. Помимо исторических вех, в уроках раскрываются природные особенности, достопримечательности и традиции родного края. Школьники узнают о флоре и фауне местных лесов и полей, в том числе о редких видах растений. Особое внимание в рамках "Года Героев" уделено рассказам о подвигах земляков на фронте и в тылу.

Над визуальной составляющей уроков работал режиссер Рустам Абдулвалеев. Для оживления исторических материалов были использованы возможности нейросетей, анимационные элементы, а также современные съемки с квадрокоптера и фотокамеры, сделанные в экспедициях.

Проект также включает уникальные дидактические материалы — раскраски и открытки от тюменской художницы, члена Союза художников России Марины Лебедевой. Они служат не только для закрепления знаний, но и как элемент арт-терапии, помогая детям лучше усваивать и запоминать информацию.

Следить за развитием проекта можно в его официальном сообществе в социальной сети "ВКонтакте".