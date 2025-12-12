"Рубин" заглушил "Дизель"

Тюменский "Рубин" накануне обыграл "Дизель" из Пензы со счетом 4:2
Эта победа подняла "Рубин" в турнирной таблице OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сразу на пять позиций - наша команда теперь занимает 10-ю позицию, имея в активе 40 очков.
Следующий матч тюменцы проведут в субботу против команды "Рязань-ВДВ", начало игры в 17 часов по тюменскому времени.
