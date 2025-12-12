Снег и метели: в Югре ухудшится погода

В Югре в ближайшее время ожидаются снегопады, метели и гололедица.
Госавтоинспекция региона призывает водителей быть особенно внимательными на дорогах: выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров и по возможности отказаться от дальних поездок. В таких условиях сцепление шин с дорогой ухудшается, а тормозной путь увеличивается.
Пешеходам также советуют проявлять осторожность: переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметнее в темноте. Внимательность и соблюдение правил — залог безопасности для всех участников движения.
Кроме того, в Югре продолжается активная работа снегоуборочной техники. Из-за переменчивой зимней погоды дорожные службы просят водителей и пешеходов быть особенно осторожными.
Водителям рекомендуют снижать скорость и увеличивать дистанцию при приближении к снегоуборочным машинам, особенно в тёмное время суток. Пешеходам советуют обходить зоны уборки снега, чтобы не попасть в слепую зону водителей спецтехники.
