В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года

Конец года — оптимальное время для действий, которые помогут инвесторам заложить основу для доходности в следующем году. Об этом заявил инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев. Он рекомендовал до конца декабря открыть или пополнить индивидуальный инвестсчет - это позволит получить налоговый вычет уже в начале 2026 года и сформировать список бумаг для инвестирования, провести ревизию счетов с оценкой результатов и налоговых обязательств и определить стратегию на следующий год. Инвестиционная стратегия у каждого своя и зависит от личных целей, возможностей и уровня осторожности человека.

"Среди перспективных инвестиционных идей на следующий год в первую очередь выделяем долгосрочные облигации федерального займа, которые размещает Министерство финансов России. Эти бумаги будут выигрывать от ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки", — отметил Станислав Клещев из ВТБ Мои Инвестиции.

Второй интересной идеей эксперты назвают квазивалютные облигации, которые могут выступить защитным активом в случае ослабления рубля. Квазивалютные облигации номинированы в иностранной валюте, но предусматривают выплаты в российских рублях. Третьей рекомендацией стали акции компаний-экспортёров, способные выиграть как от возможного ослабления рубля, так и от восстановления фондового рынка.