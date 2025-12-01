На Лесобазе в Тюмени открыли современный офис Сбера

16:06 15 декабря 2025
Сбер обновил офис в Тюмени, расположенный по адресу ул. Казачьи луга, д. 1. Благодаря современному дизайну интерьера пространство стало более удобным, функциональным и комфортным для клиентов.

Среди нововведений — удобные зоны ожидания с бесплатным Wi-Fi и розетками для зарядки мобильных устройств, детский игровой уголок и кофе-поинт. В отделении можно воспользоваться не только традиционными банковскими услугами, но и нефинансовыми сервисами партнеров Сбера. 

Режим работы офиса:

- понедельник – пятница: с 09:30 до 18:30;

- суббота, воскресенье: выходной.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Лесобаза — один из активно развивающихся районов Тюмени. Проведённый ремонт в нашем офисе был выполнен специально для повышения комфорта жителей этого района. Мы приглашаем клиентов лично оценить обновлённый интерьер и, конечно, успеть решить все важные финансовые вопросы до конца текущего года.

 

 

